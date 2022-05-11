3 bin ailenin faturası ödendi

DÜZCE (İHA) - Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ihtiyaç sahibi ailelerin mayıs ayına ait faturalarını ödedi.

Düzce'de ihtiyaç sahibi ailelere maddi yardımda bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, aynı zamanda faturalarına da destek oluyor. Bu çerçevede, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan düzenli yardım alan 3 bin 144 hanenin faturaları için 422 bin 751 TL ücret ödendi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel