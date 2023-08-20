'3. Atakum Kadın Emeği Festivali Sahil'de' Devam Ediyor

Samsun genelindeki girişimci ve üretici kadınları buluşturan ‘3. Atakum Kadın Emeği Festivali Sahil’de’ etkinliği eğlenceli yarışmalar, müzik şöleni ve spor aktiviteleriyle devam ediyor.

Samsun genelindeki girişimci ve üretici kadınları buluşturan '3. Atakum Kadın Emeği Festivali Sahil'de' etkinliği eğlenceli yarışmalar, müzik şöleni ve spor aktiviteleriyle devam ediyor.

Atakum Belediyesi, Karadeniz Yeni Ufuklar Derneği, Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Özgecan Kadın Danışma Merkezi iş birliğinde, düzenlenen '3. Atakum Kadın Emeği Festivali Sahil'de' bir dizi etkinlikle devam ediyor.

Kadın emeğini ekonomik değere dönüştürerek, aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen festival programlarının üçüncüsü vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Samsun ve çevre illerden gelen emekçi kadınlar, Denizevleri Sahili'nde açtıkları stantlarda ziyaretçilerini ağırlıyor. Süs eşyasından ahşap çalışmalarına, oyuncak bebeklerden mefruşat ve geri dönüşüm ürünlerine kadın emeği birçok çalışma 130 ayrı stantta sergileniyor.

Festival programının ikinci gününde de eğlenceli oyun ve spor aktivitelerinin yanı sıra konserlerin yer aldığı etkinlik dizisi gerçekleştirildi. Yetişkin ve çocuk kategorilerinde düzenlenen ödüllü geleneksel oyunlarda, heyecanlı ve eğlenceli anlar yaşandı.

Yarışmacılar, 'Çuval Giyme' yarışmasında dengelerini kaybetmeden final çizgisine ulaşmak için büyük efor sarf etti. Katılımcılar, 'Kaşıkla Yumurta Taşıma' yarışmasında finale varmak için kıyasıya rekabet ederken; 'Yoğurt Kovasında Ödül Bulma' oyununda renkli görüntüler ortaya çıktı. Yetişkinler ve minikler kategorisinde oldukça çekişmeli geçen 'Halat Çekme' yarışmasında; güç dengesini yakalayıp atağa geçen takımlar ipi göğüsledi.

Programda Grup Sekans, rocktan popa değişik tarzdaki birçok şarkıyı sanatseverlerle buluşturdu. Denizevleri Amfi Tiyatrosu'nda verilen konserde, grubun sahne performansı büyük beğeni topladı. Grup, seyircilerin de eşlik ettiği şarkılarıyla, sahilde müzik şöleni yaşattı.