3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndan Renkli Program

Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından düzenlenen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü farkındalık programı renkli gösterilere sahne oldu. Salon gösterileriyle başlayan program, yarışmalar ve Bamsı Beyrek Seyir Terası'ndaki etkinliklerle devam etti.

Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından düzenlenen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü farkındalık programı renkli gösterilere sahne oldu. Salon gösterileriyle başlayan program, yarışmalar ve Bamsı Beyrek Seyir Terası'ndaki etkinliklerle devam etti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Özel Eğitim Uygulama Okulunun düzenlediği salon programı İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, okul ve kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın seslendirilmesinin ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Özel eğitim öğrencilerinin salon gösterileri, büyük beğeni toplarken Çoruh Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çocuk gelişimi alanı öğrencileri de danslarıyla programa renk kattı. Salon programı sonrasında okul mutfağındaki kurabiye yapımı ve bahçedeki yarışmalarla öğrenciler doyasıya eğlendi.

Özel Eğitim Uygulama Okulunun düzenlediği programın ardından öğrenciler, Bamsı Beyrek Seyir Terası'nda ağırlandı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle Bayburt Belediyesi tarafından misafir edilen öğrenci ve öğretmenler, şehir manzarasını seyretti. Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, özel eğitim öğrencileriyle sohbet edip hatıra fotoğrafı çekildi. - BAYBURT