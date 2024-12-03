3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kula'da Kutlandı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Kula 80. Yıl Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi tarafından kutlama programı düzenlendi.

Kula 80.Yıl Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi tarafından, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen program, Kent Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı. Kurumun çelenginin sunulmasının ardından engelli öğrenciler ve protokol üyeleri, rengarenk balonları gökyüzüne bırakarak farkındalık oluşturdu. Daha sonra programa katılan protokol üyeleri ve engelli öğrenciler, Selim Sabahat Palanduz Anadolu Lisesi Bando Takımı eşliğinde ilçe merkezinde farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi. Salon programı ise Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kula 80.Yıl Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Mehmet Artaç yaptı. Konuşmanın ardından engelli öğrenciler ve kurum personelleri tarafından hazırlanan halk oyunları gösterileri, parodi dans gösterisi, şiirlerin okunması, koro gösterisi ve 'Kabadayı' isimli gösteriler sergilendi. Büyük çoğunluğu engelli öğrenciler tarafından hazırlanan program, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

Düzenlenen programa, Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir, Kula Hakimi Yeşim Özoluk, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Yüksel, İlçe Emniyet Müdürü Ali rıza Gökmen, daire amirleri, kamu kurum ve kuruluş başkanları ve vatandaşlar katıldı. - MANİSA