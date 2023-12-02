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3 Aralık Dünya Engelliler Günü Engellilerin Sorunlarının Gündeme Getirildiği Bir Gündür

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Muğla Zihinsel Engelliler Derneği (ZİHDER) Başkanı Menderes Çetinözlü, 3 Aralık Dünya Engelliler gününün bir kutlama yapılan bir gün değil, engellilerin sorunları ve çözüm önerilerinin gündeme getirildiği bir gün olduğunu açıkladı.

Muğla Zihinsel Engelliler Derneği (ZİHDER) Başkanı Menderes Çetinözlü, 3 Aralık Dünya Engelliler gününün bir kutlama yapılan bir gün değil, engellilerin sorunları ve çözüm önerilerinin gündeme getirildiği bir gün olduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında, engellilerin topluma kazandırılması, insan haklarının eşit ölçüde sağlanması ve yaşadıkları sorunlara toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla, 3 Aralık Dünya Engelliler günü kabul edilmiştir. İnsana verilen değerin en belirgin yansıması, engellilere ve onların bakımını üstlenen 7/24 onlarla hayatını geçiren ailelere verilen değer ve sağlanan kolaylıklardır. Devlet İstatistik Enstitüsünün en son 2002'de yaptığı araştırmaya göre engelli nüfusun, toplam nüfusa oranı yüzde 12,29 dur. Verilerin il bazında ivedilikle güncellenmesi derneğimizin gerçekleştirmek istediği projelerdendir. 3 Aralık Engelliler günü kutlama yapılan bir gün değildir. Engellilerin, engellendiği konuların farkına varılması, göz ardı edilen konuların gündeme getirilmesi, çözümler üzerinde konuşulması ve sonuçlar alınmadı gereken bir gündür. 'Engelsiz bir hayat için herkes sorumluluk almalıdır' ilkesi herkes tarafından benimsenmelidir. Unutulmamalıdır ki engelli değil engelleyenler vardır" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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