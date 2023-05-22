3 aracın karıştığı kaza kameradaESKİŞEHİR Eskişehir'de seyir halindeyken bir başka bir otomobilin çarpmasıyla savrulmaya başlayan SUV araç, park halindeki bir başka binek araca çarptı.

3 aracın karıştığı kaza kamerada

ESKİŞEHİR Eskişehir'de seyir halindeyken bir başka bir otomobilin çarpmasıyla savrulmaya başlayan SUV araç, park halindeki bir başka binek araca çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan ilginç olayda, en çok hasarı park halindeki araç aldı.

Olay, Tepebaşı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Billur Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde seyir ilerleyen 26 ABT 784 plakalı araca, yan sokaktan çıkan 16 CUS 48 plakalı binek otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulamaya başlayan SUV araç, park halindeki 26 AGU 324 plakalı otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle önündeki ağaca da çarpan park halindeki otomobil hem önden hem de yan kısımlarından büyük hasar aldı. İlginç kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Aracı park halindeyken ağır hasar alan talihsiz sürücü olay sonrası şaşkınlık yaşadı. Kazaya karışan 3 araçtan en büyük hasarı park halindeki otomobilin alması 'bahtsızlığın bu kadarı' olarak yorumlandı.