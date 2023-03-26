29 yıllık turşu tezgahını son kez depremzedeler için açtı Kocaeli'de 29 yıldır sadece Ramazan ayında turşu yapıp satan Necati Gençer, bu ay son kez açtığı tezgahında elde ettiği gelirin tamamını depremzedelere bağışlayacak.

29 yıllık turşu tezgahını son kez depremzedeler için açtı

KOCAELİ - Kocaeli'de 29 yıldır sadece Ramazan ayında turşu yapıp satan Necati Gençer, bu ay son kez açtığı tezgahında elde ettiği gelirin tamamını depremzedelere bağışlayacak.

1999 Marmara Depremi'ni yaşayan, enkazda ablası ve yeğenini kaybeden esnaf Necati Gencer, depremzedeler için anlamlı bir davranışa imza attı. 29 yıl boyunca sadece Ramazan ayında açtığı tezgahında turşu satan Gencer, geçen yıl işini bırakmıştı. Emekliye ayrılan 57 yaşındaki Gencer, yaşanan deprem felaketi sebebiyle tezgahını son kez açtı. Gencer, elde ettiği geliri depremzedeler için bağışlayacak.

"Bu sene nasip olursa son kez tezgah açmış oluyoruz"

29 yıldır her Ramazan ayında turşu sattığını söyleyen Necati Gencer, "29 senedir tezgah açıyorum. Hep aynı sokak üzerinde tezgah açtım. Biz aslında final yapmıştık, satış niyetimiz yoktu. Malum deprem olduğu için 'Depremzedelere bir katkımız olabilir mi?' diye düşündük ve son kez tezgah açmaya karar verdik. Bu sene nasip olursa son kez tezgah açmış oluyoruz. Depremzede kardeşlerimize bir nebze katkıda bulunmak amacıyla böyle bir girişimde bulunduk. Sene de 1 ay açtığımız için, 1 aylık gelirimizin tamamını depremzede kardeşlerimizin yararına sunacağız" dedi.

"Zor durumda olduklarını daha iyi biliyoruz"

En kısa zamanda yaraların sarılacağını belirten Gencer, "17 Ağustos depremini yaşadığımız için zor durumda olduklarını daha iyi biliyoruz. Burada nispeten biraz daha hafifti ve yaz ayıydı. Orada biraz daha şiddetli, peş peşe ve kış ayı olduğu için Allah kolaylık versin. Allah düşmanımın bile başına vermesin, yaşadığımız için biliyorum" diye konuştu.

"Memnun olmasak gelip buradan almayız"

Necati Gencer'in tezgahından alışveriş yapan Selahattin Yılmaz, "Elimizden geldiği kadar biz yardımımızı yaptık. Depremzedelere bu da hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Yıllardır aynı tezgahtan alışveriş yaptığını söyleyen Yılmaz, "Memnunuz, memnun olmasak gelip buradan almayız. Ramazan ayı herkese hayırlı uğurlu olsun. Allah tekrarına yetiştirsin" şeklinde konuştu.