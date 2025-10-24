29 Ekim'de bazı toplu taşımaların seferlerinin ücretsiz olması hakkında karar Resmi Gazete'de

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bazı metro seferlerinin ücretsiz olması hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karara göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 29 Ekim Çarşamba günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak. - ANKARA