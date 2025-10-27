Haberler

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Taekwondo Turnuvası Patnos'ta Coşkuyla Gerçekleşti

Güncelleme:
Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Taekwondo Turnuvası, minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde büyük bir coşkuyla yapıldı ve izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Taekwondo Turnuvası, Patnos'ta minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde büyük bir coşkuyla tamamlandı.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Taekwondo Turnuvası, Patnos Gençlik ve Spor Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde kıyasıya mücadele eden sporcular, Cumhuriyet ruhunu sahaya yansıtarak izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular ödüllerini alırken, Patnos Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Fatih Alparslan şu ifadelere yer verdi: "Geleceğimizin teminatı olan tüm sporcularımızı, Cumhuriyet ruhuyla gösterdikleri azimli mücadelelerinden dolayı tebrik ediyoruz." - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
