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28 Yıl Sonra Anne ve Kızın Kavuşması

28 Yıl Sonra Anne ve Kızın Kavuşması
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Çankırı'da yaşayan Ayşegül Korkmaz, 28 yıl sonra annesi Hatice Gazi ile buluştu. Ayşegül, annesini ilk kez gördüğünde yabancıya sarılır gibi hissettiğini söyledi.

Çankırı'da yaşayan 28 yaşındaki Ayşegül Korkmaz, kendisi 2 aylıkken babasından ayrılan annesini ilk kez 28 yıl sonra gördü. Annesine kavuşan Korkmaz, "Bunca zaman sonra oldu, bilmiyorum. İlk gördüğümde yabancıya sarılır gibiydim" dedi.

Çankırı'da yaşayan 28 yaşındaki Ayşegül Korkmaz'ın annesi Hatice Gazi, kızı 2 aylıkken eşinden ayrıldı. Geçimsizlik sebebiyle eşinden ayrılan Hatice Gazi, 28 sene boyunca kızı Ayşegül Korkmaz'dan haber alamadı. Daha sonra televizyondaki programlarda kavuşan aileleri gören Hatice Gazi, kızı Ayşegül Korkmaz'ı aramaya karar verdi. Çankırı İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne giden anne Hatice Gazi, 28 yıldır görmediği kızını aradığını söyledi. Nüfus Müdürlüğü çalışanlarının yaptığı inceleme neticesinde evli ve bir çocuk annesi olan Ayşegül Korkmaz'a ulaşıldı. 28 yıl ayrılık İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğündeki kavuşma ile sona erdi. 28 yaşında ilk kez gördüğü annesine sarılan Ayşegül Korkmaz, büyüyene kadar kendisine halasının baktığını söyledi. Hatice Gazi ise eşi ile anlaşamadığı için boşandığını ve bu sebeple kızından 28 yıl boyunca haber alamadığını ifade etti.

"İlk gördüğümde yabancıya sarılır gibiydim"

Yaşadığı duyguyu anlatan Ayşegül Korkmaz, "28 senedir annemi görmüyordum. Nasıl bir duyguda olduğumu bilmiyorum. Bunca zaman sonra oldu, bilmiyorum. İlk gördüğümde yabancıya sarılır gibiydim. Çünkü 28 sene oldu, fotoğrafını bile görmemiştim. Hep sordum, farklı şeyler söylediler. Bundan sonrası için zamana bıraktık, ne olur bilemiyorum. Kırkım bile çıkmamıştı. Babaannemle yaşıyordum. Halam evlendikten sonra 3 yaşında onun yanına geldim, onunla yaşıyordum" dedi.

"Televizyondaki programları seyrettikçe insanların kavuştuğunu gördüm"

Daha önce kızının fotoğrafını dahi görmediğini belirten anne Hatice Gazi ise, "Ben de çok heyecanlıyım. Televizyondaki programları seyrettikçe insanların kavuştuğunu gördüm. Ben de sonra aramaya karar verdim. Daha sonra buraya gelmeye karar verdim. Sağa sola sordum ama bir şey bulamadım. Komşular, Nüfus Müdürlüğüne gitmemi söylediler. Ben de geldim" diye konuştu. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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