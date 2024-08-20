Erzurum Kalkınma Vakfı, Sultan Sekisi Toplantıları'nın bu yılki konusunu 'Deprem Gerçeği ve Erzurum' olarak belirledi

Kurulduğu 1991 yılından beri düzenlediği Sultan Seksi Toplantıları ile şehrin ve bölgenin önemli konularını gündeme taşıyan ve farkındalık oluşturan Erzurum Kalkınma Vakfı'nın bu sene ki konusu "Deprem Gerçeği ve Erzurum" oldu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Er-Vak Başkanı Erdal Güzel, geleneksel hale getirdikleri Sultan Sekisi Toplantılarına yalnızca pandemi döneminde ara verdiklerini hatırlatıp, Tekman'da yapmayı planladıkları ama iptal etme zorunda kaldıkları toplantı haricinde Sultan Sekisi Toplantılarını ara vermeden sürdürdüklerini ifade etti. Güzel, bu yıl 28'incisini yapacakları Sultan Sekisi Toplantısı'nın konusunu "Deprem Gerçeği ve Erzurum" olarak belirlediklerini duyurdu.

DAP Projesiyle başlattıkları bu toplantılarda, Tabyalar, Teşvik Uygulamalarında Erzurum, Sınır Kapıları ve Dış Ticaret, Erzurum İlindeki Uygun Sanayi ve Yatırım Alanları, Sarıkamış Harekatı ve Allahuekber Şehitleri, Doğal Gaz ve Enerji, Erzurum'da Turizm Hareketleri, Sınır Kapıları ve Dış Ticaret, Savunma Sanayi, Bölgesel Kalkınma, Birlik ve Beraberliğin Önemi Erçimsan Örneği, Organik Tarım, 2011 Kış Oyunları, İpek Yolunda Demiryolu, Ovit Geçiti, Bölgesel Kalkınmada Tohumculuk, Çoruh Vadisinin Coğrafi ve Kültürel Zenginlikleri, Oltu Şura Hükümeti, Hınıs'ın Doğal ve Kültürel Zenginlikleri, Yanık Dere Şehitliği, Sağlık Turizmi,17 Haziran Vilayet Kongresi, Milli Mücadele'de Erzurum (Karayazı), Narman'ın Doğal ve Kültürel Zenginlikleri, Cumhuriyete Giden Yol Erzurum'dan Geçti gibi konuları işlediklerini belirten Güzel, bu toplantılarla şehre önemli katkılarda bulunduklarını ve ciddi bir farkındalık oluşturduklarını söyledi.

Ekim ayında yapmayı planladıkları etkinliği Erzurum Teknik Üniversitesi ile birlikte gerçekleştireceklerini söyleyen Güzel, konferans şeklinde olan toplantıya konuşmacı olarak Prof. Dr. Naci Görür'ü davet ettiklerini, ER-Vak'ın Erzurum'un gururu, dadaşların onuru olmaya devam edeceğini ifade etti. - ERZURUM