28. Müzik Gecesi'nde tüm şarkılar iklim için söylendi - Haberler

Türkiye'nin lider eğitim kurumlarından Bahçeşehir Kolejinin her yıl geleneksel olarak düzenlendiği Müzik Gecesi'nin 28'incisi, 28 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Kongre Merkezi'nde "İklim Değişikliği" temasıyla gerçekleştirdi.

Bahçeşehir Kolejinin her eğitim-öğretim yılı sonunda düzenlediği Müzik Gecesi, öğrenciler, veliler, öğretmenlerin yanı sıra 2021-2022 FIBA Avrupa Kupası Şampiyonu Bahçeşehir Koleji Basketbol takımı oyuncuları ve yönetim kadrosunun da katılımıyla 28 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenledi. 650 öğrenci ve 100'e yakın öğretmenin görev aldığı 28. Müzik Gecesi bu yıl "İklim Değişikliği" temasıyla gerçekleştirildi. Konser repertuvarından kostümlere organizasyonun tüm detayları doğa dostu yaklaşımlarla şekillendirildi. Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ve Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ'ın konuşmalarıyla başlayan gecede tüm şarkılar dünya, doğa ve çevre için söylendi.

Müzik Gecesinde öğrencilerden oluşan koro Bir Derdim Var, Balıkçı, Yolcu, Sude, Atatürk Marşı, Barış Güvercini, Yaşamak Var Ya, Sev Kardeşim, Memleketim, Hayat Bayram Olsa şarkılarını seslendirdiler. Koronun şarkıları farklı kampüslerden dans gruplarının gösterileri ile renklendi. Solo şarkılar arasında ise Kara Toprak, Rüzgar, Hey Gidi Karadeniz, Selanik Türküsü yer aldı. Öğrencilerden oluşan dans toplulukları ise Yeniden Doğuş ve Horon Dans gösterilerini sergilediler.

Geceye ilişkin konuşan Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, şunları söyledi: "Öncelikle bu harika geceye emeği geçen tüm öğrenci ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Dünyamızı daha iyi bir yer haline getirmek için hepimizin yapabileceği bir şeyler var. Biz de öğrencilerimizi bu düşünceyle yetiştiriyor; dünyaya, ülkemize, çevreye faydalı olmak hedefiyle çalışıyoruz. Bu nedenle bu yıl Müzik Gecemizin temasını da "İklim Değişikliği" olarak belirledik ve ilhamımızı doğadan aldık. Öğrencilerimiz muhteşem şarkılarla bizlere unutulmaz bir gece yaşattılar."

"Hayalimizin çevresinde hep birlikte vücut bulduk, kenetlendik"

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonu olmasıyla kurumları ve Türkiye adına çok büyük bir başarı ve gururu yaşadıklarını belirten Dağ, "Bu başarının mimarlarını tebrik ediyorum. İcra Kurulu Başkanımız Hüseyin Yücel tam beş yıl önce bir hayal kurdu. Bu hayalin ilk kurulduğu ana tanıklık ettim. Bu hayal, kurumumuzun eğitimde olduğu gibi sporla da tek yürek olması, ülkemizdeki tüm gençlerin hayatında sporun yer alması ve iyi örneklerin, başarıların tüm ülkemizde yayılması için kuruldu. Bahçeşehir Koleji Spor Kulübümüz ve Basketbol Takımımız kuruldu. Ne mutlu ki beş yıl gibi kısa bir sürede bir takım olmanın çok ötesine geçti. Hep birlikte bu hayalin çevresinde aile olarak kenetlendiğimiz, vücut bulduğumuz bir organizasyon haline geldi. En büyük alkışı bu takımın her anında, beş yıl boyunca hiç yalnız bırakmayan, hep destek, tam destek ve tek yürek olan siz değerli, sevgili Bahçeşehir Koleji ailesine göndermek istiyorum" diye konuştu.

Geceye emeği geçen herkesi tebrik eden Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ise Avrupa Kupası'nı kazanan Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı yöneticileriyle birlikte sahneye çıkarak şampiyonluk coşkusunu bir kez daha yaşattı. Yücel geceyle ilgili şunları söyledi: "Biliyorsunuz, FIBA Europe Cup'ı sizlerin desteği ile seyirci rekoru kırarak ülkemize kazandırdık. Bahçeşehir Koleji Ailesi'nin ne kadar güçlü ve büyük bir aile olduğuna bir kez daha şahitlik ettik. Şimdi bu güzel gecede bu kupayı gerçek sahipleri ile buluşturma zamanı. Gerek ekranları başında gerek sahada bizleri yalnız bırakmayan çocuklarımıza ailelerimize yürekten teşekkür ediyorum." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel