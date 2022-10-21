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27 Yaşındaki Devrekli genç işadamı kalbine yenik düştü

Yerel Haberler

27 Yaşındaki Devrekli genç işadamı kalbine yenik düştü

27 yaşındaki Devrekli genç işadamı geçirdiği kalp krizi neticesinde vefat etti.

27 yaşındaki Devrekli genç işadamı geçirdiği kalp krizi neticesinde vefat etti.

Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de restaurant işletmeciliği yapan Gökhan Şallı(27) İstanbul'da geçirdiği kalp krizi neticesinde yaşamını kaybetti.

Ailesi ile vakit geçirmek için İstanbul'a gelen Şallı her zaman yaptığı gibi spora gitti spor dönüşünde evinde fenalaştı. Ailesi tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Gökhan Şallı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Şallı'nın vefatı sevenlerini üzüntüye boğarken cenazesi memleketi olan Devrek'in Yazıcık köyüne getirildi. Kılınan cenaze namazından sonra genç işadamı gözyaşları içerisinde aile kabristanında toprağa verildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Azerbaycan Kalp Krizi İstanbul Bakü Yerel Haberler

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