Üye Girişi
Haberler

27 Haftalık Bebek Kuvözden Çıktı

Güncelleme:

Hatay'da 27 haftalıkken 1 kilo olarak dünyaya gelen Bedir bebek, 8 ay boyunca kaldığı kuvözde hayata tutunup sonunda ailesine kavuştu. Evladını 8 ay sonra kucaklayan anne, 'Ümidimizi kesmedik, bugün ilk defa kucağımıza aldık' dedi.

Hatay'da 27 haftalıkken 1 kilo olarak dünyaya gelen Bedir bebek, 8 ay boyunca kaldığı kuvözde hayata tutunup sonunda ailesine kavuştu. Evladını 8 ay sonra kucaklayan anne, "Ümidimizi kesmedik, bugün ilk defa kucağımıza aldık" dedi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde yaşayan depremzede Hacer (37) ve Servet (43) Sapmaz çiftinin ikinci çocukları Bedir, 22 Haziran'da 27 haftalık 5 günlükken Hatay'da dünyaya geldi. Akciğeri gelişmeden dünyaya gelen minik Bedir, Medical Park Seyhan Hastanesi'ne sevk edildi. Ciddi akciğer problemi yaşayan minik Bedir, 5 ay solunum cihazına bağlı kaldı. Bu sırada depremzede ailesi dışarıda, minik Bedir ise kuvözde yaşam savaşı verdi. Doktorların hayata tutunmasını zor olarak gördüğü minik Bedir'in annesi Hacer Sapmaz ise evladından ümidini kesmedi.

8 ay boyunca 10 günde bir Hatay'dan evladının yanına gelip onu gören anne ve baba, doktorların da desteğiyle geçtiğimiz gün evlatlarına kavuştu.

"Hiç umut yoktu, çok şükür bugünlere geldik"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan anne Hacer Sapmaz, "Tansiyonum vardı ve kanamam başladı. Sezaryen ile doğum yaptım. Bebeğim 27 haftalık 5 günlükken doğdu. 8 ay yoğun bakımda kaldı. Bir sürü rahatsızlıkları oldu. Hiç umut yoktu, çok şükür bugünlere geldik. Süreç çok zordu fakat doktorlarımız çok yardımcı oldular. 8 ay sonra yeni kavuştuk. Çok heyecanlıyım, eve gitmeyi bekliyoruz. Ümidimizi kesmedik, bugün ilk defa bebeğimizi kucağımıza aldık" diye konuştu.

"5 ay solunum cihazından çıkamadı"

Medical Park Seyhan Hastanesi'nde görevli Yenidoğan Uzmanı Prof. Dr. Nejat Narlı, Bedir bebeğin dünyaya çok erken gelen bir bebek olduğunun altını çizerek, "7 ayını bile doldurmamıştı. Bize çok ağır solunum yetmezliği ile geldi. Bin 100 gramdı, çok düşük doğum ağırlığı vardı. Anne karnında 40 hafta kalması gereken bebek ne kadar erken doğarsa organları ve sistemleri henüz daha gelişmediği için eksikliklerini dışarıda gidermek gerekiyor. Ama bebeğimizde ayrıca akciğer sorunları da olduğu için süreç uzun sürdü. 5 ay solunum cihazından çıkamadı. Hayati problemleri vardı, kritik dönemlerden geçtik. Erken doğan bebeklerde görülen beyin kanaması, göz problemleri gibi sorunları olmadan ağızdan beslenebilen, ailesinin bakabileceği bir aşamaya getirmiş olduk. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

"Ölüm ve yaşam arasında savaştık ve kazandık"

Uzm. Dr. Günay Mirzayeva da Bedir bebeğin hastaneye geldiğinde durumunun kritik olduğunu belirterek, "Ümit hiç yok gibiydi. Biz doktor olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. Defalarca ağır enfeksiyon geçirdi, çeşitli sorunlar yaşadı ama Bedir bebek pes etmedi. Defalarca ölüm ve yaşam arasında savaştık ve kazandık. Bunca sorunlar yaşamış bir bebeği şu an oksijen ihtiyacı olmadan taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hatay Yerel Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Cüneyt Yüksel kimdir? AK Parti Tekirdağ Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel kaç yaşında, nereli? Erhan Ayhan Karapçin kimdir? HÜDA PAR Kütahya Belediye Başkan Adayı Erhan Ayhan Karapçin kaç yaşında, nereli? DEM Parti Hakkari Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Hakkari adayı Mehmet Sıdık Akış ve Viyan Tekçe kimdir? KUSMAK ORUCU BOZAR MI? Ramazanda niyetli iken kusunca oruç bozulur mu? Ramazana kaç gün kaldı 2024? SAYAÇ Ramazan ayına ne kadar, kaç hafta kaldı? Murat Kırğıl kimdir? HÜDA PAR Kırşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kırğıl kaç yaşında, nereli? ASLI HÜNEL İLE GELİN EVİ SON BÖLÜM İZLE! Gelin Evi 1241. Bölüm | 27 Şubat 2024! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 28 Şubat Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Hilmi Bilgin kimdir? AK Parti Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin kaç yaşında, nereli? Zeynel Abidin Beyazgül kimdir? AK Parti Şanlıurfa Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül kaç yaşında, nereli? Halit Doğan kimdir? AK Parti Samsun Belediye Başkan Adayı Halit Doğan kimdir, kaç yaşında? Özlem Savaş kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Özlem Savaş kaç yaşında, nereli? Özlem Savaş biyografisi! ARA TATİL UZATILDI MI? 2024 İkinci ara tatil tarihi ne zaman? Ara tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Ebru Akel ile Murat Güloğlu sevgili mi? Ebru Akel ile Murat Güloğlu sevgili iddiaları doğru mu? Yusuf Alemdar kimdir? AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title