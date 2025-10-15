26 Yıldır Geleneksel Tıraş Yapan Berber: Aydın Ekin

Siirt'te 26 yıllık berber 48 yaşındaki Aydın Ekin, modern tıraş ve fön yerine geleneksel düz tıraş yapmayı sürdürüyor. Kalfalığı döneminden kalma müşterisi olduğunu belirten Ekin, eski dükkanında ekmeğini kazanmaya devam ediyor.

Aydın Ekin "kuaför" kelimesi yerine, "berber" kelimesini kullanmayı tercih ediyor. Ekin, modern tıraş stilleri yerine geleneksel düz tıraş yapmayı ve tıraş sonrası farklı modellerde fön çekmek yerine düz fön çekiyor. Ekin, hayatı boyunca sadece iki yerde çalıştığını, çırak olarak bir yerde başladığını, kalfalık dönemimde askere gidinceye kadar aynı yerde çalıştığını söyledi. Askerden sonra 26 senedir kendi iş yerini işlettiğini ifade eden Ekin, "Dükkanım, biraz modern kuaförlerin dışında kalmış bir yer. Bilerek değiştirmiyorum. Buraya gelen müşterilerim gerçek bir berber dükkanına gelmesine özen gösteriyorum. Gelen müşterin de burada sadece berbere gelmiş gibi hissediyor. Örneğin şu modern tıraşları yapmıyorum. Modern fön şekillerini yapmıyorum" dedi.

Düz tıraş yaptığını belirten Ekin, "Saç, sakal bu kadar. Düzgün kesim, düzgün saç şekliyle kesimimiz net bir şekilde mesleğimizi icra etmekteyiz. 26 yıllık müşterimi, bu dükkandaki ilk müşterimi hala alıyorum. Kalfa olarak çalıştığım zaman da yine müşterimdi. Müşterilerim biraz değişken. Bazıları bu ortamı çok seviyor. Bazıları da biraz farklılık istiyor. Yeni açılan gençler farklı modeller, farklı şekiller herkes gidebilir. Allah'a şükür ekmeğimi kazanıyorum. Bu meslekten emekli de oldum" şeklinde konuştu. - SİİRT