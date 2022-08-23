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26 Bin öğrenci yaz kuran kursunu tamamladı

Yerel Haberler

26 Bin öğrenci yaz kuran kursunu tamamladı

Adıyaman'da, 26 bin çocuğun katıldığı yaz Kuran kurslarının kapanış töreni düzenlendi.

Adıyaman'da, 26 bin çocuğun katıldığı yaz Kuran kurslarının kapanış töreni düzenlendi.

Adıyaman İl Müftülüğünce düzenlenen 2022- 2023 yılı yaz dönemi Kuran kursuna katılarak kurslarını tamamlayan 26 bin çocuk için tören düzenlendi. Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen kapanış törenine Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Müftüsü Mehmet Taşçı, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, kuran kursu hocaları, kursa katılan çocuklar ile aileleri katıldı.

Düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrasında Kuran kursu öğrencileri tarafından dualar okundu.

Programda konuşan İl Müftüsü Mehmet Taşçı, kursu tamamlayan bütün çocukları tebrik ederek kurslarda emeği geçen herkese ise teşekkür etti.

Müftü Taşçı, vatanına, milletine hayırlı nesillerin yetişmesi için ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiklerini dile getirdi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ile Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ise konuşmasında, bu tür kursların oldukça önemli olduğunu, ilin yöneticileri olarak bu tür kurslara oldukça büyük önem verdiklerini dile getirerek kursların düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiklerini dile getirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Süleyman Kılınç Mahmut Çuhadar Kuran-ı Kerim Adıyaman Yerel Haberler

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