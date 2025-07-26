259 aydır devam eden anma programında orman yangını şehitleri unutulmadı

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanlığı tarafından her ay düzenlenen şehitleri anma programının 259'uncusu yapıldı. Anma programında orman yangınlarında şehit olanlar unutulmadı.

İlkadım ilçesinde yeni açılan vakıf binasında düzenlenen programda din görevlileri tarafından okunan Kur'an-ı Kerim, Temmuz ayı şehitleri Soner Boz, İrfan Sadık Kocabaş, Mustafa Serin, Davut Doğan, Ahmet Birkaç, Adem Erken, Gökhan Mete Altunbaş, orman yangınlarında şehit olanlar, tüm şehitler ve ebediyete irtihal eden gazilerin ruhlarına hediye edildi.

Anma programında konuşan EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim, "Bu ay 259'uncusu düzenlenen anma programına katılan herkesten Allah razı olsun. Tüm şehitlerimize, orman yangınında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. - SAMSUN