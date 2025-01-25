253 aydır devam eden anma programı

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanlığı tarafından her ay düzenlenen şehitleri anma programının 253'üncüsü yapıldı.

İlkadım ilçesindeki vakıf binasında düzenlenen programda din görevlileri tarafından okunan Kur'an-ı Kerim, Ocak ayı şehit polisleri Ali Kesimoğlu, Ali Yıldırım ve tüm şehitler ile ebediyete irtihal eden gazilerin ruhlarına hediye edildi. Anma programına EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim, Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Komiseri Fatih Şahin, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, emniyet mensupları ve gaziler katıldı. - SAMSUN