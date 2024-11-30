251 aydır devam eden anma programı

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanlığı tarafından her ay düzenlenen şehitleri anma programının bu ay 251'incisi yapıldı.

İlkadım ilçesindeki vakıf binasında düzenlenen programda din görevlileri tarafından okunan Kur'an-ı Kerim, Kasım ayı şehit polisleri Halim Çalışkan, Ahmet Özdemir, Hüsamettin Şahin, Yusuf Ceylan, Recep Çakmak, Mustafa Erken, Salim Şahin, Rıfat Sezgin, tüm şehitler ve ebediyete intikal eden gazilerin ruhlarına hediye edildi.

EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim, programda yaptığı konuşmada, "251 aydan beri her ay aksatmadan aziz şehitlerimiz için anma programı yapmaya devam ediyoruz. Programımıza katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Programa şehit yakınları ve gaziler katıldı. - SAMSUN