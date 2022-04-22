250 derece sıcakta aksatmadan oruç tutuyorlar

SAMSUN (İHA) - Samsun'da pide ustaları Ramazan ayında 250 derecelik fırının önünde hem çalışıyorlar hem de oruçlarını aksatmadan tutuyorlar.

Ramazan ayında çalışmak her meslek açısından zorlayıcı olabiliyorken, bazı meslekler için ise daha da zorlayıcı olabiliyor. 250 derece sıcaklıkta yanan odun fırınında Ramazan ayında oruç tutarak pide ve ekmek yapan fırıncılar, zor şartlar altında ibadetlerini yerine getiriyorlar. Fırıncılar, fırının sıcak olmasına rağmen Allah'ın kendilerine kolaylık verdiğini ve iftara pide ile ekmek yetiştirdikleri için hiç susuzluk hissi yaşamadıklarını ifade ederek, oruçlarını da aksatmadıklarını ifade ettiler.

"8 saat boyunca pide ve ekmek pişiriyoruz"

Pide ve ekmek yapmaya saat 11.30'da başlayıp, iftara kadar devam ettiklerini altını çizen fırıncı Ahmet Elbaşı, "Zor şartlar altında çalışıyoruz ama havalar serin gidiyor. Bu sene Ramazan boyunca hava şartları çok güzel oldu. Onun için rahat bir şekilde oruç tutuyoruz. Halkımıza pide ve ekmek yetiştirerek hizmet etmeye devam ediyoruz. Çalışırken Allah kolaylığını veriyor. Hiç açlık veya susuzluk aklımıza gelmiyor. Pide yapmaya saat 11.30 gibi başlayıp, iftar saatine kadar devam ediyoruz. Yoğunluk akşamları iftara yakın saatlerde oluyor, haricinde de bir yoğunluk olmuyor. Bazı vatandaşlar kendilerine özel pide hazırlatırken bazıları da bizim önceden yaptığımız pideleri alıyorlar. Herkesin istediği doğrultusunda gönlünü yapmaya gayret ediyoruz" dedi.

"250 derece sıcağın anlında çalışıp, orucumuzu aksatmıyoruz"

Çok sıcak bir ortamda çalışmalarına rağmen oruçlarını aksatmadıklarının belirten fırıncı Ali Altuntaş ise, "Ramazan ayında çalışan herkese Allah kolaylık versin. Biz, 250 derece sıcağın anlında çalışıyoruz. Buna rağmen orucumuzu da aksatmadan tutuyoruz. Bu Ramazan ayında da müşterilerimize sevgi ve saygı çerçevesi içerisinde hizmet etmeye çalışıyoruz. Vatandaşlar Bu Ramazan'da en çok ince tırnak, uzun pide ve göbekli pideyi tercih ediyor. Herkesin ihtiyacına cevap vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Samsun'da vatandaşlar Ramazan ayında iftarda ramazan pidesine yoğun ilgi gösterirken, sahurda da kıymalı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı ve kuşbaşılı Samsun pidelerine rağbet gösteriyor. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Yerel