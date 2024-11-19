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25. Ulusal Çocuk Forumu İzmir'de Başladı

25. Ulusal Çocuk Forumu İzmir'de Başladı
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25. Ulusal Çocuk Forumu Çeyrek Asır Buluşmaları Ege Bölge Etkinlikleri, İzmir’de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın katılımıyla başladı. 'Çocuk Katılımı ve Savunuculuk' teması altında çocuk hakları konuları ele alındı.

25. Ulusal Çocuk Forumu Çeyrek Asır Çocuk Buluşmaları kapsamında, Ege Bölge Buluşmaları İzmir'in ev sahipliğinde, Manisa, Aydın, Uşak, Muğla, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli illerinden Çocuk Hakları Komite temsilcisi çocuklarn katılımı başladı.

Programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara, Aile ve Sosyal Hizmetler İzmir İl Müdürü Melih Keleş, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi M. Burak Öztop, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, İl Emniyet Çocuk Şube Müdürü Elif Bektaş Akcan, İl Gençlik ve Spor Şube Müdürü Selma Maşalıcı katıldı.

"Çocuk Katılımı ve Savunuculuk" teması ile gerçekleştirilen etkinlikte, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara, konuşmalarında bu özel günün önemi ve bireylere yüklediği sorumluluklara değindi. Aile ve Sosyal Hizmetler İzmir İl Müdürü Melih Keleş, açılış konuşmasında çocuk hakları gününün bir farkındalık çağrısı olduğuna dikkat çekerek, çocukların belirlenen tema çerçevesinde sunacağı beklentileri ile daha sağlıklı, güçlü ve barışçıl toplumlar inşa edileceğini vurguladı.

25. Ulusal Çocuk Forumu Çeyrek Asır Ege Bölge Buluşmaları'nın çocuk hakları komitelerinin çalışmaları ile devam edeceği, bugün katılımcı çocukların bölge raporunu hazırlayarak bakanlık temsilcisine teslimi ile etkinliğin tamamlanacağı bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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