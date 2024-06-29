EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanlığı, şehitleri anma programını düzenledi

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanlığı tarafından her ay düzenlenen şehitleri anma programının bu ay 246'ncısı yapıldı.

İlkadım ilçesindeki vakıf binasında düzenlenen programda din görevlileri tarafından okunan Kur'an-ı Kerim, Haziran ayı şehit polisleri Lütfi Çelik, Selami Dinç, Sevkan Yavuz, tüm şehitler ve ebediyete intikal eden gazilerin ruhlarına hediye edildi.

EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim, programda yaptığı konuşmada, "246 aydan beri her ay aksatmadan aziz şehitlerimiz için anma programı yapmaya devam ediyoruz. Katılımlarından dolayı herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Şehitleri anma programına Samsun İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, şehit aileleri ile gazi polisler katıldı. - SAMSUN