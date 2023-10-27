240 lise öğrencisi "100. Yıl" yazıp Türk bayrağı açtı
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240 lise öğrencisi "100. Yıl" yazıp Türk bayrağı açtı Eskişehir'de 240 lise öğrencisi "100. Yıl" yazıp Türk bayrağı açtıkları anlar dron ile havadan görüntülendi.
240 lise öğrencisi "100. Yıl" yazıp Türk bayrağı açtı
ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 240 lise öğrencisi "100. Yıl" yazıp Türk bayrağı açtıkları anlar dron ile havadan görüntülendi.
Tepebaşı ilçesinde bulunan Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi 9 ve 10 sınıf 240 öğrenci 1 aylık çalışma sonucunda "100. Yıl" yazıp Türk bayrağı açtılar. Dron ile havadan görüntülenen koreografi güzel görüntüler oluşturdu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel