EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanlığı, şehitleri anma programını düzenledi

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanlığı tarafından her ay düzenlenen şehitleri anma programının bu ay 240'ıncısı yapıldı.

İlkadım ilçesindeki vakıf binasında düzenlenen programda din görevlileri tarafından okunan Kur'an-ı Kerim, aralık ayı şehitleri Süleyman Selçuk, Yaşar Şen, Samet Keleş, Mustafa Öztürk, Servet Aslan, Abdurrahman İspir ve tüm şehitlerin ruhlarına hediye edildi.

EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim programda yaptığı konuşmada, "Her ayın son haftası cumartesi günü aziz şehitlerimizin ruhları için burada dua yapılıyor. 240 aydan beri her ay aksatmadan aziz şehitlerimiz için anma programı yapıyoruz" dedi.

Şehitleri anma programı ikramların ardından sonra erdi. Anma programı Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ömer Urhal, eski Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Necmettin Aygün, EMŞAV Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz, EMŞAV Samsun İl Başkanı Kenan Kaptan, eski Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya, Çarşamba Müftüsü Cemal Uzun, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, emniyet personelleri ile şehit aileleri ve gazileri katıldı.

Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na atanan eski Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı'ya şehit aileleri ve gazilere verdiği hizmetlerden dolayı EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim tarafından plaket takdim edildi. - SAMSUN