24 yıllık polis memuru hastalığa yenik düştü - Haberler

24 yıllık polis memuru hastalığa yenik düştü Zonguldak'ın Devrek ilçesinde görev yapan polis memuru Cavit Gümüş, geçirdiği hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Zonguldak'ın Devrek ilçesinde görev yapan polis memuru Cavit Gümüş, geçirdiği hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan 24 yıllık polis memuru Cavit Gümüş (49) böbrek yetmezliği hastalığı yüzünden tedavi gördüğü İstanbul'da hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olan Gümüş için akşam saatlerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törenin ardından Gümüş'ün Türk bayrağına sarılı naaşı cenaze aracına alınarak Bartın'a gönderilirken yarın öğle namazına müteakip Yeğenli Köyünde toprağa verilecek. - ZONGULDAK İhlas Haber Ajansı / Yerel Zonguldak Hisarcık Gümüş Yerel Haberler

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