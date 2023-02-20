24 sporcu gencin adı 'Şampiyon Melekler Anıtı' ile yaşatılacak

KKTC'yi temsil edecekleri voleybol turnuvasına katılmak için gittikleri Adıyaman'da depremde hayatlarını kaybeden 6 veli, 5 öğretmen ve 12-14 yaşlarında 24 sporcu gencin hatırası, "Şampiyon Melekler Anıtı" ile yaşayacak.

KKTC'yi temsil edecekleri voleybol turnuvasına katılmak için gittikleri Adıyaman'da depremde hayatlarını kaybeden 6 veli, 5 öğretmen ve 12-14 yaşlarında 24 sporcu gencin hatırası, "Şampiyon Melekler Anıtı" ile yaşayacak.

Yakın Doğu Oluşumu Müzeler Daire Başkanlığına bağlı Surlariçi Şehir Müzesi ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin girişimiyle dikilecek Şampiyon Melekler Anıtı'nda; Türkiye'de hayatını kaybeden 6 veli, 5 öğretmen ve 12-14 yaşlarında 24 sporcu gencin isimleri yer alacak. Çizimleri yayımlanan Şampiyon Melekler Anıtı için YDU kampüsünde yer alan heykel atölyesinde çalışılmaya başlandı. 3 metre boyunda bronzdan yapılacak anıtın yanı sıra, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçılarının depremde hayatını kaybedenler hatırasına yapacağı tablo da Surlariçi Şehir Müzesi'nde sergilenecek.

"Şampiyon Melekler Anıtı'nı depremde hayatını kaybeden evlatlarımız ile ailelerinin ve öğretmenlerinin anılarına adıyoruz"

"Türkiye'mizde yaşanan deprem felaketi, yüreğimizde derin yaralar açtı" diyen Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Ülkemizi temsil etmek için bulundukları Adıyaman'da hayatlarını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Kolejinin sporcu öğrencileri ve aileleri ile öğretmenlerinin kaybı, yaramızı daha da derinleştirdi. Şampiyon Melekler Anıtı'nı depremde hayatını kaybeden evlatlarımız ile ailelerinin ve öğretmenlerinin anılarına adıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenlere de rahmet dileyen Prof. Dr. Günsel, "Şampiyon meleklerimiz, her zaman kalbimizde olacak. Kıbrıs Türk halkının başı sağ olsun" dedi. - İSTANBUL