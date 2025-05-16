24 örnek aileye şilt takdim edildi

24 örnek aileye şilt takdim edildi
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2025 Aile Yılı kapsamında Erzincan'da 24 örnek aileye şilt takdim edildi.

2025 Aile Yılı kapsamında Erzincan'da 24 örnek aileye şilt takdim edildi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu; Vali Yardımcısı Rumeysa Sena Kurt ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci ile birlikte 2025 Aile Yılı münasebetiyle "24 Örnek Aileye Şilt Takdimi" programına katıldı.

Vali Aydoğdu, programda yaptığı konuşmada ailenin devlet ve millet için önemini vurgulayarak 2025 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini belirtti.

Vali Aydoğdu, konuşmasının devamında ailenin sadece bir yuva değil; aynı zamanda ahlak, vefa ve dayanışma ocağı olduğunu belirterek "Bir evde sevgi varsa orada kavga değil konuşma, kırgınlık değil merhamet, hesap değil helallik vardır" şeklinde konuştu.

Aydoğdu, kimi ailesinde üç kuşağı aynı sofrada oturtan, kimi çocuğuna eğitimde, üretimde örnek olmuş; kimi sabrın, kimisi fedakarlığın timsali 24 kıymetli aile ile bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Aydoğdu, "Aileyi korumak, yaşatmak ve kıymetini bilmek hem birey olarak hem de toplum olarak hepimizin hayati bir görevdir. Şunu hiç birimiz unutmamalıyız: Aile dağılırsa, toplum da dağılır; aile varsa millet vardır" dedi.

Programın son bölümünde şehitlerin emanetleri olan kıymetli ailelerine, koruyucu aile olmayı bir görev değil; bir gönül işi olarak bilenlere, evlilik yolculuğunda yarım asrı devirmiş çınarlara, evladına şefkatiyle kol kanat geren özel aileler Vali Aydoğdu tarafından şilt takdim edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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