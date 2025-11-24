24 Kasım Öğretmenler Günü Posof'ta Coşkuyla Kutlandı

24 Kasım Öğretmenler günü Ardahan'ın Posof İlçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

Posof Aşık Sabit Midami Anadolu İmam Hatip Lisesince düzenlenen program öğretmenlerle beraber etkinliğe katılanları da coşturdu.

Posof'ta ilk tören Atatürk anıtına çelenk konulması ile başladı. Programa Posof İlkokulu konferans salonunda devam edildi. Saygı duruşu ve okunan istiklal marşıyla başlayan program Posof ilçe Milli Eğitim Müdürü Vahit Ulgar'ın günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmasıyla devam etti.

Her okul bir aile, her aile bir okul temasıyla devam eden programda göreve yeni başlayan öğretmenler adına Aşık Sabit Midami Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen Bilimleri Öğretmeni Cansu Demir'in konuşmasından sonra Türkçe öğretmeni Zaide Galip tarafından hazırlanan öğretmenler günü konulu sinevizyon gösterisi yapıldı.

Aşık Sabit Midami Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından günün anlamıyla ilgili şiirler okundu. Göreve yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreni yapıldı. Öğretmenler Habiba Yağcı ve Zaide Galip yönetiminde hazırlanan Posof ta bir öğretmen hikayesi adlı tiyatro gösterisinden sonra Matematik öğretmeni Şeyda Erboğe ve Tarih öğretmeni Sümeyye Dalbudak rehberliğinde hazırlanan Ben Öğretmenim adlı oratoryo gösterisinden sonra öğretmenler günü nedeni ile lise öğrencileri arasında ben öğretmen olsaydım konulu hikaye yarışmasında dereceye giren öğrencilerin ödülleri verilerek program sona erdi. - ARDAHAN