Haberler

24 Kasım Öğretmenler Günü Posof'ta Coşkuyla Kutlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan'ın Posof İlçesi'nde, 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Programda saygı duruşu, konuşmalar, sinevizyon gösterisi ve tiyatro performansları yer aldı.

24 Kasım Öğretmenler günü Ardahan'ın Posof İlçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

Posof Aşık Sabit Midami Anadolu İmam Hatip Lisesince düzenlenen program öğretmenlerle beraber etkinliğe katılanları da coşturdu.

Posof'ta ilk tören Atatürk anıtına çelenk konulması ile başladı. Programa Posof İlkokulu konferans salonunda devam edildi. Saygı duruşu ve okunan istiklal marşıyla başlayan program Posof ilçe Milli Eğitim Müdürü Vahit Ulgar'ın günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmasıyla devam etti.

Her okul bir aile, her aile bir okul temasıyla devam eden programda göreve yeni başlayan öğretmenler adına Aşık Sabit Midami Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen Bilimleri Öğretmeni Cansu Demir'in konuşmasından sonra Türkçe öğretmeni Zaide Galip tarafından hazırlanan öğretmenler günü konulu sinevizyon gösterisi yapıldı.

Aşık Sabit Midami Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından günün anlamıyla ilgili şiirler okundu. Göreve yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreni yapıldı. Öğretmenler Habiba Yağcı ve Zaide Galip yönetiminde hazırlanan Posof ta bir öğretmen hikayesi adlı tiyatro gösterisinden sonra Matematik öğretmeni Şeyda Erboğe ve Tarih öğretmeni Sümeyye Dalbudak rehberliğinde hazırlanan Ben Öğretmenim adlı oratoryo gösterisinden sonra öğretmenler günü nedeni ile lise öğrencileri arasında ben öğretmen olsaydım konulu hikaye yarışmasında dereceye giren öğrencilerin ödülleri verilerek program sona erdi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
ABD, Maduro'yu terörist ilan edip başına ödül koydu

Devlet başkanını terörist ilan edip başına ödül koydu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yapay zeka, Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçının kazananını tahmin etti

Yapay zeka, Galatasaray-USG maçının kazananını tahmin etti
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum
Yapay zeka, Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçının kazananını tahmin etti

Yapay zeka, Galatasaray-USG maçının kazananını tahmin etti
Kahramanmaraş'a yepyeni bir stadyum geliyor

O şehrimize 17 bin kapasiteli yepyeni bir stadyum geliyor
450 yıllık geçmişi var! Bu köyde artık yalnızca 4 kişi yaşıyor

450 yıllık geçmişe sahip bu köyde yalnızca 4 kişi yaşıyor, işte nedeni
İmralı kararı sonrası komisyonda istifa! Bugün TBMM Başkanlığı'na bildirecek

İmralı kararı sonrası komisyonda fire! İstifasını bu sözlerle duyurdu
Putin tercihini yaptı: ABD'nin barış planı daha uygun

Dünya barışa odaklanmışken Putin tercihini yaptı
Mansur Yavaş'tan 'konser soruşturması' iznine itiraz

Mansur Yavaş 'konser' soruşturması iznine karşı harekete geçti
Konuşma bahanesiyle evinden aldı, taksiden inerken katletti

Evinden aldı, taksiden inerken katletti
Özlem Çerçioğlu ile CHP'li Ömer Günel arasında 'mal varlığı' tartışması

Meclisi karıştıran tartışma! Çerçioğlu ile CHP'li başkan fena kapıştı
Komisyona damga vuran anlar! CHP'li vekilden kendi partililerine sert tepki

CHP'li vekil, kendi partisinden arkadaşlarına demediğini bırakmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.