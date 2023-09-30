237 aydır devam eden anma programı

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanlığı tarafından her ay düzenlenen şehitleri anma programının bu ay 237'incisi yapıldı.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanlığı tarafından her ay düzenlenen şehitleri anma programının bu ay 237'incisi yapıldı.

İlkadım ilçesindeki vakıf binasında düzenlenen programda din görevlileri tarafından okunan Kur'an-ı Kerim, eylül ayı şehitleri Tuncay Karataş, Korhan Ekiz, Alaadin Pergel, Murat Çalışkan, Burak Zor ve tüm şehitlerin ruhlarına hediye edildi.

EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim programda yaptığı konuşmada, "Her ayın son haftası cumartesi günü aziz şehitlerimizin ruhları için burada dua yapılıyor. 237 aydan beri her ay aksatmadan aziz şehitlerimiz için anma programı yapıyoruz" dedi.

Şehitleri anma programı ikramların ardından sonra erdi. - SAMSUN