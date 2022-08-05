230 köpeğin kısırlaştırılması sağlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

230 köpeğin kısırlaştırılması sağlandı

230 köpeğin kısırlaştırılması sağlandı

Düzce Belediyesi, can dostlara yönelik kısırlaştırma ve sağlıklaştırma çalışmalarında Temmuz ayı genelinde toplam 452 sokak hayvanına tedavi uygularken, 230 köpeğin de kısırlaştırılmasını sağladı.

 - Güncelleme:

Düzce Belediyesi, can dostlara yönelik kısırlaştırma ve sağlıklaştırma çalışmalarında Temmuz ayı genelinde toplam 452 sokak hayvanına tedavi uygularken, 230 köpeğin de kısırlaştırılmasını sağladı.

Düzce Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik tedavi ve kısırlaştırma çalışmalarına devam ediyor. Hayvan Konukevinde misafir edilen can dostların her türlü bakımlarının yanı sıra sağlıklaştırılmalarına yönelikte gereken özen gösteriliyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren Düzce Belediyesi Hayvan Konukevinde, yaralı olarak konukevine getirilen can dostların tedavilerinin modern cihazlarla yapılmasının yanı sıra rehabilitasyon sürecinin de sağlıklı şekilde sürdürülmesi sağlanıyor. Hayvan Konukevinde Temmuz ayında kontrolsüz üreme ve hastalık riskleriyle baş edilebilmesine yönelik toplam 230 can dostun kısırlaştırılması yapıldı.

Tedavi ihtiyacı bulunan 252 sokak hayvanına genel, 200 sokak hayvanına ise parazit tedavisinin uygulandığı konukevinde ayrıca 15 can dost da sahiplendirilerek yeni yuvalarına yolcu edildi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Düzce Belediyesi DOST Partisi Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title