23. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde Aurelien Froissart Antalyalılarla Buluştu

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 9-22 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek 23. Uluslararası Antalya Piyano Festivali için kente gelen dünyaca ünlü piyanist Aurelien Froissart, Saat Kulesi ve Cam Piramit önünde iki gün Antalyalılarla buluştu. İnteraktif gösterileriyle müzikseverlerin hayran kaldığı Froissart'a sahnede amatör ve profesyonel birçok dans ve müzik tutkunu eşlik etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin tüm dünyada ilgi gören en önemli sanat organizasyonlarından 23. Uluslararası Antalya Piyano Festivali, şehir etkinlikleriyle muhteşem bir başlangıç yaptı. Festival kapsamında Antalya'ya gelen, sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan dünyaca ünlü piyanist Aurelien Froissart interaktif gösterisini Antalyalı sanatseverlerle buluşturdu. Saat Kulesi ve Cam Piramit önünde iki gün performansını sergileyen genç piyanist, seyircileri de dahil ettiği gösterisi ile büyük alkış topladı.

SANATSEVERLER EŞLİK ETTİ

Aurelien Froissart'a interaktif gösterisinde birçok sanatsever eşlik etti. Libertango eserinde tango dansçıları, Parla Marşı'nda koristler, Mozart Türk Marşı'nda darbuka, Bella Ciao, Flower Duet şarkısında opera solistleri, Uzun Ence Bir Yoldayım, Hatırla Sevgilim ve Memleketim şarkılarında Antalyalı solist ve müzisyen genç piyanistle birlikte sahne aldı. 2. günün sürpriz buluşması ise Türkiye'de şarkıları ve sosyal medya içerikleriyle son yılların gözde ismi Ragıb Narin ve Aurelien Froissart Harbi şarkısında bir araya geldi.

Türkiye'ye ilk kez gelen ve müzikseverlerin gönlünde taht kuran Froissart, sempatik tavırlarıyla da büyük beğeni kazandı.

BAŞKAN'DAN ÇİÇEK VE PLAKET

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de müziksever hemşehrileri ile birlikte Froissart'ın etkinliğine katıldı. Genç sanatçıya çiçek ve plaket takdim eden Başkan Muhittin Böcek, şehir etkinlikleri ile muhteşem bir başlangıç yapan Antalya Uluslararası Piyano Festivali'nin bu yıl da tüm müzikseverlerin büyük beğenisini kazanacak bir programa sahip olduğunu söyledi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yıldızlar geçidine sahne olacak 23. Uluslararası Antalya Piyano Festivali, 9-22 Aralık tarihleri arasında Cam Piramit ve Antalya Kültür Merkezi'nde binlerce müzikseveri ağırlayacak. Festival kapsamında Manavgat ve Aksu'da da etkinlikle düzenlenecek. Festivalde Fahir Atakoğlu, Selda Bağcan Antalya Devlet Senfoni eşliğinde, Anjelika Akbar, Candan Erçetin, Queenz Of Piano, Dorantes, Havasi, Can Saraç, Duo Blanc&Noir, Gülsin Onay, Igudesman&Joo gibi yerli ve yabancı birbirinden ünlü isimler ve gruplar sahne alacak.