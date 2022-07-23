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23 Temmuz Hatay'da Törenle Kutlandı

ANKA - Yerel
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Hatay’ın ana vatana katılışının 83. yıl dönümü nedeniyle, Antakya Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Hatay'ın ana vatana katılışının 83. yıl dönümü nedeniyle, Antakya Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Hatay'ın ana vatana katılışının 83. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. Lütfü Savaş, Hatay Valiliği tarafından organize edilen törende Hatay Valisi Rahmi Doğan, Garnizon Komutanı Jandarma Ulaştırma Albay Halit Erbaş, protokol üyeleri, gaziler ve vatandaşlarla birlikte yer aldı. Antakya Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, çelenklerin sunulması ile başladı. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizin aziz hatırası için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Doğan 23 Temmuz mesajını okudu. Tören Vali Doğan'ın Anıt Şeref Defteri'ni imzalaması ile sona erdi. Anıttaki törenin ardından Başkan Savaş ve protokol üyeleri Antakya Şehitliği'ni ziyaret etti. Okunan duaların ardından Savaş, şehitlerimizin mezarlarına karanfil bıraktı.

ANKA / Yerel

Mustafa Kemal Atatürk Antakya Hatay Yerel Haberler

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