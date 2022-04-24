23 Nisan yüzme yarışlarında kulaç attılar

Şehitkamil Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 10. Geleneksel Yüzme Yarışmaları, 12 farklı kulüpten 201 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye Yüzme Federasyonu 2022 yılı faaliyet programında yer alan ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen 10. Geleneksel Yüzme Yarışları, 9-12 yaş arkalığındaki 201 yüzücünün performanslarına sahne oldu.

Organizasyonun açılış seremonisinde; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Ceyda Gürsel, Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Başkanı H. Rahmi Açıkkol ve Türkiye Yüzme Federasyonu As Başkanı Cengiz Bingül, minik kulaçlara katılım sertifikalarını takdim ettiler.

"Ay boyunca farklı etkinlikler düzenlendi"

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde ay boyunca birbirinden farklı etkinlikler düzenlediklerini ifade etti. Başkan Fadıloğlu, konuşmasında, "10. Geleneksel Yüzme Yarışmaları, 12 farklı kulüpten 201 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor. Tüm sporcularımızı kutluyor, ilgilerinden dolayı değerli velilerimize teşekkür ediyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde ay boyunca birbirinden farklı etkinlikler düzenledik. Kültür, sanat ve spor alanında düzenlenen etkinlikler, miniklerden büyük ilgi gördü. Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen başta Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz olmak üzere tüm paydaş kurumlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Yerel