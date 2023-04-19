23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çankaya'da Coşku ile Kutlanacak

Çankaya Belediyesi, 23 Nisan'ı dolu dolu kutlamaya hazırlanıyor. İlçenin dört bir yanını bayraklarla süsleyen Çankaya Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hafta boyunca konser, etkinlik ve bando gösterileriyle kutlayacak.

Çankaya Belediyesi, 23 Nisan'ı dolu dolu kutlamaya hazırlanıyor. İlçenin dört bir yanını bayraklarla süsleyen Çankaya Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hafta boyunca konser, etkinlik ve bando gösterileriyle kutlayacak.

Çankaya Belediyesi'nin gelenekselleşen 1000 Çocuk Korosu 23 Nisan Konseri, bu yıl 29 Nisan'da Anıtkabir'in yanı başında bulunan Anıtpark'ta gerçekleşecek. Şef Murat Ömür Tuncer'in yöneteceği ve Agora Senfoni Orkestrası'nın eşlik edeceği konserde Çankaya Belediyesi müzisyenlerinin eğitim verdiği çocuklar, "23 Nisan", "İzmir Marşı", "10. Yıl Marşı" gibi eserlerin yanı sıra Zülfü Livaneli'nin "Ey Özgürlük" şarkısını da seslendirecek.

Birlik Mahallesi İsmet İnönü Parkı'nda 30 Nisan'da yapılacak 23 Nisan Çocuk Şenliği ile çocuklar tahta bacaklar, jonglörler, hayvan orkestrası ve balon şov eşliğinde eğlenceli bir gün geçirecek.

23 NİSAN'DA ÇANKAYA BANDOSU SOKAKLARDA

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi kutlaması ise 23 Nisan saat 10.00'da Çayyolu Atapark'ta düzenlenecek tören ve bando konseriyle başlayacak. Bando gösterisi bayram günü saat 12.00'de Kızılay Yüksel Caddesi, saat 14.30'da Bahçelievler 7. Cadde ve saat 16.00'da, Tunalı Hilmi Caddesi Kuğulupark'ta Çankayalılar'la buluşacak.

CUMHURİYETİN 100. YILINDA ÇOCUKLARIN RENKLİ 100'Ü

Bayram kutlamaları kapsamında 25 Nisan'da, ilk yaşını kutlayan Çankaya Belediyesi 23 Nisan Çocuk Evi çocuklarının resim ve seramikten oluşan 100 parçalık sergisi gerçekleşecek. 'Çocukların Renkli 100'ü' sergisi 4 Mayıs'a kadar Çankayalılar'ın beğenisine sunulacak.