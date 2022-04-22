BURSA (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl şenlik havasında kutlanıyor

BURSA Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin birbirinden farklı etkinlikleriyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl şenlik havasında kutlanıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle hayata geçirilen Çocuk ve Sanat Etkinlikleri projesi çerçevesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da renkli bir programla kutlanıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardan ilk ve orta öğretim düzeyinde 350'ye yakın öğrenci ve öğretmenin katıldığı program çerçevesinde, Alipaşa Oyuncak Kütüphanesi'nde Etkileşimli kitap okuma ve sanat atölyesi etkinliği yapıldı. Osmangazi Tarık Çevikel İlkokulu'ndan 30 öğrenci, hem kitap okudu hem de el becerilerini geliştirecek çalışmalar yaptı.

Bursa Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen bir diğer etkinlikte ise resim atölyesi yapıldı. 15 Temmuz İlkokulu'ndan 30 öğrenci, Bilsem Öğretmeni Akif Seven'in gözetiminde duygularını resimlerle ifade etti. Bu etkinliğin ardından, Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri de kütüphane yanındaki alanda mini konser verdi.

Bu arada Türkiye'nin farklı illerini gezerek öğrencilerle buluşan Kütahya Valiliği Motivasyon ve Eğitim Tırı, Vakıf Bera Kent Parkı'nda Bursalı öğrencilere ev sahipliği yaptı. Öğrencilerin hayata karşı farkındalık düzeylerini artırmak, motive etmek ve kariyer gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen projenin yürütücüsü Dumlupınar Üniversitesi Simav Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Kudret Armağan, yaptığı sunumlarla öğrencilere keyifli dakikalar yaşattı.