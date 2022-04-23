23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı coşkuyla kulandı - Haberler

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23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı coşkuyla kulandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı coşkuyla kulandı

Akçakoca'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şehir stadında yüzlerce çocuk ve velilerin katılımıyla coşkuyla kutlandı.

Akçakoca'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şehir stadında yüzlerce çocuk ve velilerin katılımıyla coşkuyla kutlandı.

Akçakoca Şehir Stadında gerçekleştirilen kutlamalarda çocuklar halk dansları, halat çekme yarışları, çuval içi koşu yarışları, penaltı atışı yarışmaları ve 50- 100 metre kız ve erkek koşu yarışmaları düzenlendi.

Yarışmalar renkli görüntülere sahne olurken, veliler ve öğrencilerin sevinci kameralara yansıdı. Yarışmalar sonrasında, dereceye giren öğrencilere, Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can, çeşitli ödüller verdi.

23 Nisan Ulusal ve Egemenlik Bayramı coşkusu geçit resmi töreniyle sona erdi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Çocuk, Yerel, Haberler

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