23 Nisan Kırklareli'nde coşku ile kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. Yıl törenlerle Kırklareli'nde coşkuyla kutlandı.

Kırklareli'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çelenk sunumuyla başladı. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. yıl törenleri çerçevesinde Vali Osman Bilgin makamını, Hamdi Helvacıoğlu İlkokulu öğrencisi Ecrin Uçar'a devretti. Uçar kurum müdürlerine arayıp talimat verdi.

Törenler Özgürlük ve Demokrasi Meydanında devam etti. Törende İl Milli Eğitim Müdür Hüseyin Kalkan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Konuşmaların ardından, Okulların Halk Oyunları ve çeşitli dans gösterileri ile devam eden Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, şiirlerin okunması ile coşkuyla kutlandı. Program sonunda resim, şiir, kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. - KIRKLARELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel