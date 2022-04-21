23 Nisan için Dünyanın dört bir yanından gelen çocuklar, Başkan Böcek'le buluştu

ANTALYA (İHA) - 23 Nisan Uluslararası Antalya Çocuk Şenliği çerçevesinde Antalya'ya gelen konuk ülke çocukları Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i makamında ziyaret etti. Başkan Böcek, "Dünya ve ülkemizde çocuklara armağan edilen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile FOMGED Gençlik Kulübü'nün düzenlediği 23 Nisan Uluslararası Antalya Çocuk Şenliği çerçevesinde 12 farklı ülkeden Antalya'ya gelen 400 çocuk, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti. Kırgızistan, Litvanya, Özbekistan, Filistin, Almanya, İran, Portekiz, Polonya, İtalya, Yunanistan, Bulgaristan ve Estonya'dan Antalya'ya gelen çocukları Karaalioğlu Kent Yaşam Parkı Projesi içinde yer alan Kent Müzesi'nde kabul eden Muhittin Böcek, çocuklarla sohbet ederek bayramlarını kutladı.

"Atatürk'ün armağan ettiği en büyük bayram"

Sözlerine, "Dünyada ve ülkemizde çocuklarımıza armağan edilen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum" diyerek başlayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "23 Nisan, Atatürk'ün geleceğimizin teminatı çocuklarımıza armağan ettiği en büyük bayramdır. Türkiye'mizden de sizlerle beraber 400 öğrencimiz bu bayram vesilesiyle Antalya'mızda. Bu anlamlı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında sizleri Antalya'mızda ağırlamaktan dolayı son derece mutluyuz. Sağlıklı güzel günler, iyi tatiller geçirmenizi diliyorum" diye konuştu. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel