23 Nisan eğlencesi Zeytinburnu Buz Pisti'nde - Haberler

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23 Nisan eğlencesi Zeytinburnu Buz Pisti'nde

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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23 Nisan eğlencesi Zeytinburnu Buz Pisti'nde

Zeytinburnu Belediyesi 23 Nisan'da tüm çocukları buz pistine davet ediyor.

Zeytinburnu Belediyesi 23 Nisan'da tüm çocukları buz pistine davet ediyor. Üstüne üstlük, buzda kaymanın keyfini doyasıya sürmeleri için katılacakları seanslardan da ücret talep edilmiyor.

Zeytinburnu Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilçedeki tüm çocukları Zeytinburnu Buz Pisti'nde doyasıya eğlenceye davet ediyor. 23 Nisan Cumartesi günü 09.00 - 17.00 saatleri arasında buz pistini ziyaret eden 7-14 yaş aralığındaki tüm çocuklara kayak seansları ücretsiz olarak verilecek. Minikler, eğitmen hocalar eşliğinde 40 dakika boyunca pistte kalarak buzda kaymanın keyfine varacaklar. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ulusal Egemenlik, Zeytinburnu, 23 Nisan, Çocuk, Yerel, Haberler

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