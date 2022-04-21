23 Nisan Coşkusu Tepebaşı'nda Başladı

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (ANKA) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Eskişehir Gelişim Okulları'nın öğrencileri ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen buluşmaya Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra öğretmenler ve 4'üncü sınıfta öğrenim gören 65 öğrenci katıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen buluşmada Başkan Ataç ve çocuklar, ellerindeki Türk Bayraklarıyla coşku içinde 10. Yıl Marşı'nı söylediler.

Başkan Ataç, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş günü olan 23 Nisan tarihini çocuklara armağan etti. Yıllardır 23 Nisan gününü bayram olarak kutlamaktayız ve kutlamaya da devam edeceğiz. Sizlerin Türkiye'de iyi eğitim almanız gerekli. Bu eğitimin çağdaş ve nitelikli eğitim olması lazım ki dünyadaki diğer eğitim gören çocuklarla, gençlerle yarışabilelim. Bugünkü çağdaşlığın önünün açılması, tabi ki Kurtuluş Savaşı'nı kazandıktan sonra bütün devrimleri yapan Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından yapıldı. Ülkemiz dönem dönem sıkıntılara girdi, dönem dönem rahatladı ama cumhuriyetimiz hep ilelebet ayakta kalacak. Bizlerden sonra sizler bu ülkede görevler alacaksınız. Sizleri bekleyen sadece bir ödev var, derslerinize iyi çalışmaktır. Ama bu dersleri vazife savar gibi değil öğrenerek yapın. Ezberleyerek değil öğrenerek, içselleştirerek yapmanız da önemli. Şimdi ilkokuldasınız yarın ortaokulda sonra lisede, üniversitede olacaksınız. Hayat böyle hızlı geçiyor. Eğitim ve öğretmenlerinizin kıymetini çok iyi bileceksiniz. Ben ilkokuldaki öğretmenlerimi ve sınıf arkadaşlarımı numaralarıyla hatırlarım ve unutmak istemem. Ortaokulda, lisedeki öğretmenlerimi, üniversitedeki hocalarımı hiç unutmam. Onlar sayesinde diş hekimi oldum. Bu şehirde yaklaşık 40 yıl diş hekimliği yaptım. 20 yıldır da belediye başkanlığı yapıyorum. Bu benim şehrime ve ülkeme ödediğim borçlardır. Çünkü ben hayatımı bu şehirde kazandım ve bu şehre vereceğim şeyler vardı. Şimdi o borçlarımı ödüyorum. Parasal değil ama manevi anlamda. Aynı şekilde sizleri de böyle bir hayat bekliyor. Bu gerçekleri bilerek bu hayata hazırlanmanız lazım. Tabi anne babalarınızın da kıymetini bilmeniz lazım. Sizleri bu günlere getiren, bu okullarda okutan annelerinize ve babalarınıza teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Sevgili çocuklar, 23 Nisan'ımız hayırlı olsun. Bu güzel günleri unutmayacağız ve unutturmayacağız. Büyük liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına dua edeceğiz. Onlar iyi ki vardı. Bugünleri onların sayesinde yaşıyoruz ve daha nice güzel bayramlarımızı kutlayacağız. İleride daha aydınlık günler bizim olacak. Yolumuz açık olsun güzel çocuklar."

Daha sonra öğrenciler, belediye yönetiminden, belediyede gerçekleştirilen projelerden, başkanın okuduğu kitaplardan hobilerine kadar merak ettikleri tüm soruları sordular. Soruları cevaplayan Başkan Ataç, Tepebaşı Belediyesi'nin çocuklara yönelik gerçekleştirdiği Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası, Çocuk Sanat ve Kültür Merkezleri gibi projelerinden de bahsetti. Günün anısına çocuklara Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk eseri hediye edildi.

Buluşma, Başkan Ataç ve çocukların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.