23 Nisan Çocuk Evi'nde Yaz Atölyeleri Başlıyor

Çankaya 23 Nisan Çocuk Evi'nde Drama Atölyesi ile Bilim ve Teknoloji Atölyesi'ne kayıtlar 18 Temmuz'da başlıyor. 9-12 yaş arası çocuklar için düzenlenen atölyelere başvurular 24 Temmuz'a kadar sürecek, dersler ise 25 Temmuz'da başlayacak.

Çankaya Belediyesi'nin 2021 yılında hizmete açtığı 23 Nisan Çocuk Evi'nin yaz atölyeleri başlıyor. Drama Atölyesi ile Bilim ve Teknoloji Atölyesi'nin 7 hafta sürecek derslerine kayıtlar 18 - 24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. 'Provası Burada Hayat Bir Drama' farkındalık atölyelerinde, meslekleri tanıma ve seçmeye yönelik çalışmalar, öz şefkatli farkındalık çalışmaları, tahrip edici duygularla baş etme, özel çocukları anlayabilme ve yorumlayabilme çalışmaları, toplumsal cinsiyet algısına yönelik çalışmalar ve scamper çalışmaları yapılacak. Bilim ve Teknoloji Atölyesi'nde ise çocuklara, tablo oluşturma, ödev slaytı hazırlama, web sitesi oluşturma, bilgisayara yazı geçirme, dijital ortamda ödev sunumu hazırlama öğretilecek.

Başvurular, Yaşamkent Mahallesi 3296. Cadde ile 3208. Sokak kesişiminde bulunan 23 Nisan Çocuk Evi'ne yapılabilecek. Atölyelerden 9-12 yaş arası çocuklar yararlanabilecek.

ANKA / Yerel