23 Nisan Ağrı'da coşkuyla kutlandı

Ağrı'da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle kutlama programı düzenlendi.

Ağrı'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 103'üncü yıl dönümünde, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle kutlama programı düzenlendi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 103'üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan kutlama programı, Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, anaokulu ve ilkokul öğrencileri tarafından okunan şiirler ve yapılan gösterilerle devam etti. Kutlama programı Valilik öncülüğünde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen ilkokullar arası resim, ortaokullar arası şiir ve liseler arası kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül takdiminin ardından sona erdi.

Düzenlenen programa il protokol üyeleri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. - AĞRI