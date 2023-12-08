23. Antalya Piyano Festivali Başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 23. Antalya Piyano Festivali, Fahir Atakoğlu ve Selda Bağcan konseri ile başlayacak. Festival, 9-22 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve birçok ünlü sanatçıyı ağırlayacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 9-22 Aralık'ta düzenlenecek olan 23. Antalya Piyano Festivali, Cam Piramit'te Antalya Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde Fahir Atakoğlu ve Selda Bağcan konseri ile başlayacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 9-22 Aralık'Ta düzenlenecek olan 23. Uluslararası Antalya Piyano Festivali bu yıl 9-22 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılacak. Fahir Atakoğlu - Selda Bağcan ikilisinin Antalya Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde 9 Aralık'ta Cam Piramit'te vereceği açılış konseriyle başlayıp, 22 Aralık'a kadar devam edecek.

İki hafta boyunca sürecek olan festivele davet eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek şunları söyledi:

"Antalya'mızın en önemli kültür-sanat etkinliklerinden biri olan Piyano Festivali'mizi her yıl daha güçlü bir şekilde gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz, gururluyuz. Bu yıl da festivalimizde dünyaca ünlü sanatçıları ağırlayacağız. Tüm sanatseverleri festival etkinliklerimize bekliyoruz"

Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde 9 Aralık'taki açılış konserinin ardından 11 Aralık'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) Anjelika Akbar, 13 Aralık'ta AKM'de Queenz of Piano, 15 Aralık'ta AKM'de ve 16 Aralık'ta Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde Dorantes sahne alacak.

Yine 16 Aralık'ta Cam Piramit'te Candan Erçetin ve Antalya Devlet Senfoni Orkestrası 'Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar'la müzikseverlerle buluşacak. Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner, Duo Blanc&Noir konseri 17 Aralık'ta AKM'de gerçekleşecek. Havasi 19 Aralık'ta Cam Piramit'te, Can Saraç 20 Aralık'ta AKM'de, Igudesman&Joo 21 Aralık'ta AKM'de sahne alacak.

21 Aralık'ta Aksu Fen Lisesi'nde resital ve söyleşi gerçekleştirecek Gülsin Onay 22 Aralık'ta AKM'de kapanış konserinde sahne alacak.