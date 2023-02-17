222 saat sonra gelen inanılmaz kurtuluşun kahramanları gözyaşlarıyla karşılandı

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin 10.gününde 222 saatte Melike İmamoğlu'nu (42) enkazdan sağ çıkartan Bursa ekibi, alkışlar ve gözyaşları ile karşılandı.

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından ilk gün bölgeye giderek 11 gündür arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiren ve bu sürede 13 kişiyi canlı olarak kurtaran, 99 kişinin de cenazesini çıkartarak yakınlarına teslim eden İNDAK ekibi, İnegöl'e döndü. Dün 222. saatte 42 yaşındaki Melike İmamoğlu'nu canlı olarak kurtarmayı başaran ekip, İnegöl'de coşku ve gözyaşlarıyla karşılandı.

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrası, İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Ekibi (İNDAK) depremden birkaç saat sonra yola çıkarak arama kurtarma çalışmalarına katılmıştı. Birkaç grup halinde 100'ü aşkın gönüllü arama kurtarma görevlisiyle 11 gündür Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde enkaz altında mücadele veren İNDAK ekibi, bu sürede 13 kişiyi canlı olarak kurtarmayı başardı. 99 kişinin ise cenazesini enkaz altından çıkararak yakınlarına teslim eden ekip, Çarşamba günü depremin 222. saatinde 42 yaşındaki Melike İmamoğlu'nu enkazdan sağ olarak kurtardı ve bu başarıyla Türkiye gündemine oturdu.

Kahraman ekibe özel karşılama

Adeta İnegöl'ün gurur kaynağı haline gelen ve kurulduğu günden bu yana İnegöl Belediyesi'nin hem ekipman hem yer temini hem de diğer tüm imkanlar noktasında ihtiyacını karşıladığı İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Ekibi, dün gece deprem bölgesindeki çalışmalarını tamamlayarak bölgeden ayrıldı. Kahraman ekip, bugün öğlen saatlerinde İnegöl'e ulaştı. Otobüslerle gelen ekibi, Belediye Başkanı Alper Taban adına Başkanvekili Fevzi Dülger karşıladı. İNDAK ekibinin ailelerinin de hazır bulunduğu karşılamada duygu dolu anlar yaşandı. Alkışlarla karşılanan ekip ile aileleri gözyaşları içerisinde kucaklaştı.

"Hazırlıklarımızı daha da ilerletmeliyiz"

Karşılama sırasında kısa bir konuşma yaparak duygularını paylaşan İNDAK ekip sorumlusu Varol Yılmaz bölgede yaşadıklarını ve düşüncelerini paylaştı. Yaşanan afetin çok büyük bir afet olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Herkese çok teşekkür ediyorum. Bizler böyle karşılayarak onurlandırdınız. Yıllardır İnegöl'de afet bilincini oluşturmaya, arama-kurtarmanın önemini anlatmaya çalışıyoruz. Keşke bu acı olay yaşanmasaydı da bu farkındalığı daha önce hissetseydik, anlasaydık. Gerçekten yaşanan afet çok büyük bir afet. Geçmişte yaşanan afetler gibi lokal bir afet değil. Bir Van depremi, bir İzmir, Gölcük depremi gibi değil. Çok geniş bir alandaydı. İnşallah bundan sonra yaşanmasını umut etmiyoruz ama coğrafi olarak çok sıkıntılı bir bölgede yaşadığımızı unutmayalım. Hazırlıklarımızı daha da ilerletelim istiyoruz. Bir hayata dokunmak, bir yaşamın devamına vesile olmak çok güzel bir şey. Allah nasip etti 13 vatandaşımızı enkazdan çıkardık, hayata dönmesine vesile olduk. 99 vatandaşımızın naaşlarını çıkardık. Onları ailelerine teslim ettik. O da ayrı bir şey. İnsanlar umutla bekliyorlar. Dün umutların tükendiği 222. saatte Melike İmamoğlu ablamızı canlı olarak çıkardık. Allah'a çok şükür. Rabbim bir daha böyle afetler yaşatmasın" dedi.

İNDAK'ı artık tüm Türkiye biliyor

Belediye Başkanvekili Fevzi Dülger ise "Gönüllülük esasıyla hareket eden ekibimize çok teşekkür ediyorum. Ben deprem sabahı 08.00'da Beşinci Mevsim Kültür Merkezi önüne gittiğimde orada tam teçhizatlı hazır ekibi görünce müthiş gururlandım. Belediye Başkanımızın da bu konudaki hassasiyetini biliyoruz. Başkan beyin bu konudaki hassasiyetini ve bu arkadaşlarımıza karşı samimiyetini, güveninin ne kadar doğru olduğunu gördüm. Bugün İNDAK'ı artık sadece biz değil, tüm Türkiye biliyor. Biz bu ekiple ne kadar gurur duysak az. Umutların tükendiği anda dün bir vatandaşımızı canlı olarak kurtardılar. Ekipten arkadaşımız ilk imdat sesini duyduğumda dizlerimin bağı çözüldü diyor. Benim de boğazımda cümleler düğümleniyor. Bir cana temas edebilmek ne kadar kıymetli. Ben İnegöl ve ülkemiz adına ekibimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından ekip üyeleri aileleriyle kucaklaştı. - BURSA