Üye Girişi
Haberler

21 Yıl Sonra Emeklilik Kutlaması: Davul Zurna Eşliğinde Veda

21 Yıl Sonra Emeklilik Kutlaması: Davul Zurna Eşliğinde Veda
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 21 yıl bankacılık yapan Berna Tuza Yüksel, emekliliğini davul zurna eşliğinde kutladı. Meslektaşları ve vatandaşlarla coşkulu bir vedalaşma gerçekleştiren Yüksel, gelecekte çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmeyi planladığını söyledi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir banka çalışanı, senelerdir mesai yaptığı banka şubesi önünde çalan davul zurna eşliğinde meslektaşlarıyla oynayarak 21 yıldır sürdürdüğü mesleğine veda etti.

Beyşehir ilçe merkezindeki bir bankada 21 yıldır farklı tüm birimlerinde çalışan Berna Tuza Yüksel, hayali olan emekliliğe kavuşmayı farklı bir şekilde kutlamak istedi. Banka şubesi önüne gelen davul ve zurna ekibinin çaldığı türkülerle atılan konfetiler eşliğinde meslektaşlarıyla ve programa gelen vatandaşlarla oynayıp 49 yaşında gelen emekliliğini kutlayan Berna Tuza Yüksel, "21 yıl boyunca çalıştım, azmettim, başardım, şu an itibariyle emekli oluyorum" diye konuştu.

"Tüm halkla beraber vedalaşarak bir emeklilik planladım"

"Klasik bir çiçekle gitmeyeyim, dedim" diyerek neden böyle bir kutlama programı gerçekleştirdiğini de anlatan Yüksel, "Sonuçta 1998'den beri Beyşehir'de yaşıyorum, Beyşehir'deki herkesi tanıyorum. Herkes de beni tanıyor. O yüzden böyle güzel, tüm halkla beraber vedalaşarak bir emeklilik planladım. Çok da güzel oldu. Emeklilik hayatımda mümkün olduğunca çocuklarımla ilgilenmeyi düşünüyorum. Okul, ev, çocuklarım, yeter" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Beyşehir Ekonomi Finans Yerel Yaşam Banka konya

AK Parti Burger King açılışına katılan tüm isimleri disipline sevk etti

AK Parti Burger King açılışına katılan isimler için harekete geçti

 3. maddeyle ilgili sözleri tepki çeken Numan Kurtulmuş bu kez farklı konuştu

3. maddeyle ilgili sözleri tepki çekmişti bu kez farklı konuştu

 Polisi boynundan yaralayan saldırganın annesi konuştu: Bana değil doktorlara sorun

Polisi boynundan yaralayan saldırganın annesi konuştu
İsrail tanklarından BM üssüne baskın

İsrail tanklarından BM üssüne baskın: 15 asker yaralı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursaspor Kahramanmaraş Spor CANLI İZLE şifresiz ASPOR! TFF 3. Lig Bursaspor K.Maraş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bursaspor maçı kaç kaç? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta Kabine Toplantısı kararları ve gündemi nedir? TRT Spor yayın akışı 13 Ekim! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Deha full HD bölüm izle! Deha 4. bölüm tek parça izle! Deha son bölüm neler oldu? Orionid meteor yağmuru ne zaman, hangi tarihte 2024? Meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 13 Ekim altın fiyatları yükseldi mi? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 13 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Az önce deprem mi oldu? 13 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Roblox çöktü mü? 13 Ekim Roblox ne zaman açılacak? Roblox neden açılmıyor? Masterchef Nigar elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi? Masterchef Akın elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.