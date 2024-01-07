21 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
Samsun'da çeşitli suçlardan 21 yıl 4 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların adalete teslim edilmesi için operasyonlarını sürdürüyor.
Çeşitli suçlardan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
SAMSUN - Samsun'da polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde çeşitli suçlardan 21 yıl 4 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il merkezinde ve ilçelerde aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmelerine yönelik operasyonlar sürüyor.
Bu kapsamda, kasten yaralama, hakaret, tehdit ve güveni kötüye kullanmak suçlarından 21 yıl 4 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.E., İlkadım ilçesinde yakalandı
Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevinde teslim edildi.
Ekiplerin çalışmalarını devam edeceği bildirildi.