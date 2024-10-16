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21 Yaşındaki Üniversite Öğrencisi Rojin Kabaiş'in Cenazesi Defnedildi

21 Yaşındaki Üniversite Öğrencisi Rojin Kabaiş'in Cenazesi Defnedildi
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Van'da kaybolduktan sonra cesedi bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş, Diyarbakır'da toprağa verildi. Cenaze törenine aile bireyleri ve vatandaşlar katıldı.

Van'da 27 Eylül'de kaybolan ve Van Gölü kıyısında cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi, Diyarbakır'da toprağa verildi.

Van Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından baba Nizamettin Kabaiş ve akrabaları tarafından alınan Rojin Kabaiş'in cenazesi, karayoluyla Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığı'na getirildi. Yeniköy Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından genç kızın cenazesi, Yeniköy Mezarlığı'nda gözyaşları arasında defnedildi. Cenazeye Kabaiş'in yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş'in cesedi, dün Tuşba ilçesi Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında bulunmuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Van

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