Erzincan'da 2026 yılı 1. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Erzincan'da 2026 yılı 1. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında gerçekleştirildi.

Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, yatırımcı kurumların bölge müdürleri tarafından Erzincan genelinde devam eden ve planlanan yatırımlar ile projeler hakkında sunumlar yapıldı. Çalışmaların son durumu değerlendirilirken, kurumlar arası koordinasyon gerektiren hususlar ayrıntılı şekilde ele alındı.

Toplantının sonunda konuşan Vali Hamza Aydoğdu, devam eden projelerin titizlikle takip edilerek belirlenen süreler içerisinde tamamlanmasının önemine dikkat çekti. Vali Aydoğdu, tüm birimlerin bu süreçte hassasiyetle çalışması gerektiğini vurgulayarak, kurum amirlerine çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi. - ERZİNCAN