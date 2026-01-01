Haberler

8 yıllık evlat hasreti yılbaşında son buldu: Tunceli'de 2026'nın ilk bebeği "Sahra" dünyaya gözlerini açtı

Yeni yılın ilk dakikalarında Tunceli'de dünyaya gelen Sahra bebek, 8 yıllık çocuk sahibi olma hayali olan Çelik ailesine büyük sevgi ve mutluluk getirdi. Tedavisiz gelişen gebelikle gelen sahra, ailenin özlemine son verdi.

Yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen Sahra bebek, 8 yıldır çocuk sahibi olma hayali kuran Çelik ailesine büyük mutluluk yaşattı. Tedavisiz gelişen gebelikle dünyaya gelen Sahra, Tunceli'de yılın ilk bebeği oldu.

Yeni yılın ilk dakikaları, hastanede sevinç ve duygusal anlara sahne oldu. Saat 00.47'de dünyaya gelen Sahra bebek, hem Tunceli'de 2026 yılının ilk bebeği olma özelliğini taşıdı hem de 8 yıldır çocuk sahibi olma özlemi yaşayan Çelik ailesinin hasretini sona erdirdi. Uzun yıllar boyunca tedavi süreci geçirmesine rağmen sonuç alamayan aile, umutların tükendiği bir dönemde kendiliğinden gelişen gebelikle büyük bir mutluluk yaşadı. Yeni yılın ilk doğumunun gerçekleşmesiyle birlikte hastanede çifte mutluluk yaşanırken, Sahra'nın dünyaya gelişi sağlık çalışanları tarafından da büyük sevinçle karşılandı.

"Kızımız bizi kendiliğinden tercih etti"

Anne Mevlüde Çelik, "Evliliğimizin 8'inci senesindeyiz. Normalde polikistik over rahatsızlığım vardı. Sürekli tedavi gördüm, hiçbir sonuç alamadık. Kızımız bizi kendiliğinden tercih etti. Hiçbir tedavi görmüyorken hamile olduğumu Bursa'da öğrendim. 6 aydır buradayız. Eşimin görevi dolayısıyla geldik ve kızımız da burada doğmayı tercih etti" şeklinde konuştu.

"Kızımız 2026'nın bize hediyesi"

8 yıldır görülen tedavilerden sonuç alamadıklarını belirten Baba Dursun Çelik, "Kızımız 2026'nın bize hediyesi. Allahu Teala bize Sahra'yı hediye etti. Ona ne kadar şükretsek azdır. Biz evleneli 8 yıl oldu. O kadar tedavi gördük, hastanelere gittik. Hiçbir cevap alamadık ve sonuç göremedik. Kafamızda bitirdik, artık olmayacak diye bırakmıştık. Sonra bir sabah böyle bir habere uyandık. Sevinçten havalara uçtuk. Allah isteyen, bekleyen herkese nasip etsin. Çok güzel bir duygu. Rabbim kimseyi bekletmesin. Gerçekten sabreden derviş muradına erermiş, bu söz boşuna söylenmemiş. Sahra'nın anneannesi ve dedesinin de bugün doğum günü" dedi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
