2026 Avrupa Gençlik Başkenti Adayı İzmir İçin Geri Sayım Başladı

Bu yıl 2026 Avrupa Gençlik Başkenti adayı İzmir için geri sayım başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu unvanı kazanmış kentlerden gençleri Uluslararası Kent ve Gençlik Çalıştayı’nda buluşturdu. Avrupa’daki gençlik örgütlerinin temsilcileri, İzmir’in şansının çok yüksek olduğunu ifade ederek, Başkan Tunç Soyer’i gençlik politikaları ve çalışmaları için tebrik etti.

Bu yıl 2026 Avrupa Gençlik Başkenti adayı İzmir için geri sayım başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu unvanı kazanmış kentlerden gençleri Uluslararası Kent ve Gençlik Çalıştayı'nda buluşturdu. Avrupa'daki gençlik örgütlerinin temsilcileri, İzmir'in şansının çok yüksek olduğunu ifade ederek, Başkan Tunç Soyer'i gençlik politikaları ve çalışmaları için tebrik etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2026 Avrupa Gençlik Başkenti adaylığı için çalışmalarını sürdürüyor. 92'ncisi yapılan İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında Tarihi Havagazı Gençlik Yerleşkesi'nde İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ve Gençlik Örgütleri Forumu işbirliğiyle 6-7 Eylül'de Uluslararası Kent ve Gençlik Çalıştayı düzenlendi.

İzmir Avrupa Gençlik Belediyesi Ekibi'nin de katılımıyla 6 Eylül'de yapılan "Uluslararası Gençlik Buluşması"nda daha önce Avrupa Gençlik Başkenti unvanını almış Tiran (2022) ve Novi Sad (2019) Belediyeleri geçmiş deneyimlerini aktardı. 2025 Avrupa Gençlik Başkenti unvanını kazanan Lviv Belediyesi başvuru süreçleri, İzmir'in kardeş kenti Bremen Belediyesi ise uluslararası gençlik çalışmalarıyla ilgili katılımcıları bilgilendirdi. Türkiye'den katılan 14 belediye ise gençlik çalışmaları hakkında sunumlar yaptı. 7 Eylül'de ise 10 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla "Avrupa Gençlik Başkenti nasıl olmalı?" sorusunun cevabı arandı.

"KESİNLİKLE İZMİR ALMALIDIR"

Lviv-2025 Avrupa Gençlik Başkenti Ofisi Başkanı Maria Pihura, "Gençlik odaklı bir kent dediğimizde aslında kentteki yöneticilerin refaha odaklanması, mümkün olduğu kadar gençleri bir araya getirmesi ve bir arada çalışmaları anlamına geliyor. 2025 için programlarımıza başladık, süreci devam ettireceğiz. İzmir'e ikinci gelişim. Kenti çok sevdim, kente aşık oldum diyebilirim. Birçok gençlik merkezi, gençlik alanları var. 2026'da İzmir'in Avrupa Gençlik Başkenti unvanını almasını kalpten diliyorum, kesinlikle İzmir almalıdır. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile tanışmaktan memnuniyet duyuyorum. İzmir'in gençler açısından çok büyük bir potansiyeli var. Gelişime çok açık bir kent. Aynı zamanda kentin imkanları bunlar için kullanılıyor. Gençlik meclisi var, bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

"İZMİR'E BÜYÜK ŞANS DİLİYORUM"

Arnavutluk Ulusal Gençlik Kongresi İcra Direktörü Dafina Peci, bir kentin gençlik başkenti olmasının amacının gençlerin konularına yönelmek olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Gençlerin sosyal yaşamlarını destekleyecek gençlik politikalarının olması, gençlerin ekonomik ve eğitim açısından desteklenmesi, karar alma mekanizmalarında yer almaları, katılım sağlamaları gerekiyor. Özellikle genç ve yaşlılar arasındaki jenerasyon farkının kapatılması konusunda gençler köprü görevi görebilirler. Çok güzel bir enerji var burada. Kentte demokrasinin güçlü olduğunu da görüyorum. 2026 için İzmir'e şans diliyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin genç insanlarla ne kadar iyi çalıştığını biliyorum, çok takdir edilesi bir durum. Gençlere adanmış bir müdürlük var. Gençlik merkezleri de var kentte. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i de 2026 vizyonu ve gençlik çalışmalarından dolayı çok takdir ediyorum."

"İZMİR'İN BAŞARILI OLACAĞINI BİLİYORUM"

Bremen Gençlik Konseyi Üyesi Eric Decker, "Gençlik kenti dendiğinde birçok gencin olduğu, gençler için ilgi çekici bir kent aklıma geliyor" diyerek sözlerine başladı. Eric Decker, "Avrupa Gençlik Başkenti olmak gençlere çok fazla olanak sağlıyor. İstihdam koşulları yükseliyor, karar alma süreçlerine katılmaları sağlanıyor. İzmir'i çok beğendim. İzmir'e başarılar diliyorum, başarılı olacağını da biliyorum. Bremen'in kardeş kenti, en iyi dileklerimi iletiyorum. Başkan Tunç Soyer'in gençlik politikalarının çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Gençlik meclisinin olması gençlere sunacağı fırsatlar açısından da çok önemli" ifadelerini kullandı.

"GENÇLİK BAŞKENTİ GİBİ SÜSLEDİK"

Gençlik Örgütleri Forumu Derneği Genel Koordinatörü Hasan Oğuzhan Aytaç ise İzmir'in gençleri önemseyen bir şehir olduğunu belirterek, "O yüzden bu buluşmayı burada gerçekleştiriyoruz. İzmir'in şansı çok yüksek. Bu kenti bir gençlik başkenti gibi süsledik. Burası gençleri içeren bir şehir olacak. Tunç Soyer'in, belediye bürokratlarının, örgütlerin ortak noktada buluşmasıyla bu başvuruyu gerçekleştirdik" dedi.

"AVRUPA GENÇLİK BAŞKENTİ"

2026 Avrupa Gençlik Başkenti unvanı için İzmir ile İspanya'dan Malaga, Bosna Hersek'ten Saraybosna, Norveç'ten Tromso ve Portekiz'den Vila do Conde kentleri de yarışacak. Avrupa Gençlik Başkenti unvanı, gençlerle ilgili kültürel, sosyal, siyasi-ekonomik yaşam ve kalkınma programlarının ortaya koyma fırsatlarının arttırılması, gençler için daha yaşanabilir şehir ekosistemlerinin iyileştirilmesi için önemli bir adım olarak görülüyor. 2026 Avrupa Gençlik Başkenti başvurusuyla ilgili çalışmalar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi ortaklığında Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimleri ve gençlik çalışmaları yürüten farklı kurum, kuruluş ve organizasyonlarla işbirliği halinde yıl boyunca sürecek. 25 Eylül 2023 tarihinde ise nihai başvuru yapılacak.